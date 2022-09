Riparte dalla Croazia la carriera di Serse Cosmi.



Il 64enne tecnico umbro, ex allenatore tra le altre di Genoa, Perugia e Palermo, da questa mattina è ufficialmente la nuova guida del NK Rijeka, club della prima divisione del paese balcanico. A darne notizia è la stessa società con un comunicato diffuso questa mattina.



Per Cosmi, che in oltre vent'anni di carriera ha allenato in 15 differenti piazze in Italia, si tratta della prima esperienza all'estero. L'ultimo ingaggio risaliva a due stagioni fa quando subentrò in corsa a Giovanni Stroppa alla guida del Crotone, non riuscendo però a evitare la retrocessione in B dei calabresi malgrado un ottimo impatto.