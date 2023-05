Fermo dallo scorso inizio dicembre Alexander Blessin smania all'idea di poter tornare presto a sedersi sulla panchina di un club professionistico.



Ad accontentare l'ex allenatore del Genoa, esonerato a metà stagione per lasciar spazio ad Alberto Gilardino, potrebbero essere nuovamente gli stessi proprietari del Grifone.



Secondo quanto emerge da alcuni media belgi la 777 Partners starebbe meditando di affidare la guida dello Standard Liegi, altro club in mano alla holding di Miami, proprio al 50enne di Stoccarda. Per Blessin si tratterebbe di un ritorno in Belgio dove ha iniziato la propria carriera di tecnico guidando per una stagione e mezza l'Ostenda prima di accettare la chiamata del Grifone.