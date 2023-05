Guarda anche in casa Inter il Genoa appena ritornato in Serie A per allestire un organico all'altezza della categoria.

Tra i ruoli da coprire c'è soprattutto la fascia di sinistra e tra i nomi scritti sul taccuino dei dirigenti rossoblù figurerebbe anche quello di un attuale inquilino di Appiano Gentile.



Stando a quanto riporta stamane Il Secolo XIX, il Grifone starebbe provando a sondare la pista che porta dalle parti di Raoul Bellanova, laterale mancino classe 2000 cresciuto nel Milan, in questo momento in forza all'Inter ma in realtà di proprietà del Cagliari.



Lo scarso utilizzo avuto in stagione dal ragazzo fa pensare che difficilmente i nerazzurri procederanno con il riscatto del suo cartellino, versando ai sardi i 7 milioni stabiliti la scorsa estate. Cifra che oltretutto andrebbe a sommarsi ai 3 già spesi per questa stagione. Il ritorno in Sardegna di Bellanova sembra dunque inevitabile ma, in caso di mancata promozione della formazione di Claudio Ranieri, impegnata nei playoff, tale soluzione sarebbe soltanto momentanea poiché il Genoa sarebbe disposto ad offrirgli una nuova occasione in Serie A.