Kazuyoshi Miura ha un sogno: giocare fino al suo ultimo respiro, letteralmente. L'ex Genoa, ora allo Yokohama FC, ha compiuto 52 anni lo scorso 26 febbraio e non ha alcuna intenzione di fermarsi, come racconta lui stesso a L'Equipe: "Ritiro? È il corpo che decide. Se sarò stanco al punto da non potermi allenare, sarà il momento. Oggi non riesco a immaginare di dire addio a 50mila persone dentro uno stadio. Non mi interessa diventare allenatore, presidente, direttore sportivo o commentatore tv: il mio unico desiderio è essere un calciatore. Fino alla morte se possibile. Quando morirò vorrei che si dicesse che è morto il calciatore Kazu Miura, non l'ex giocatore".