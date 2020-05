Due stagioni e mezzo in rossoblù sono state sufficienti a Luca Rigoni per entrare nel cuore dei tifosi del Genoa. Un amore quello nei confronti del centrocampista veneto, oggi in forza al Vicenza in Serie C, ricambiato con gli interessi come lui stesso ha confermato al Secolo XIX: "Ho visto poche gare perché spesso giocavamo in contemporanea, ma tifo Genoa e spero che si salvi. Sento ancora ex compagni come Perin e Pandev: entrambi potranno dare tanto in questo finale. Per Goran il tempo non passa: va ancora fortissimo".



Molti i ricordi di Rigoni legati ai suoi trenta mesi passati in rossoblù: "Nel 2016 arrivai a gennaio e facemmo un ritorno strepitoso con un gran tecnico come Gasp e con ottimi compagni. Nelle due stagioni dopo si poteva fare di più, c'è stata anche sfortuna ma abbiamo sempre raggiunto l'obiettivo".



Tra le emozioni più forti vissute all'ombra della Lanterna due sono legate al derby. A quello vinto nel maggio 2016 e a quello perso sei mesi più tardi nonostante un suo gol: "Segnare nel derby non è da tutti, ma poi vinse la Samp. Quel giorno di maggio fu bellissimo, partimmo alla perfezione, con gol di Pavo. L'azione fu molto bella, fu una gran prova di squadra: eravamo salvi e col derby volevamo dare una gioia ai nostri tifosi incredibili. Spero che il Genoa lo rivinca presto".