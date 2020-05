Nella lunga corsa verso la salvezza che il Genoa dovrà affrontare al ritorno in campo, i rossoblù potranno contare su un tifoso in più: la Salernitana.



Il club campano teme infatti che un'eventuale caduta in cadetteria del Grifone possa compromettere la permanenza in granata di Pawel Jaroszynski, terzino polacco di proprietà ligure ma in prestito alle dipendenze di Giampiero Ventura.



Come ha spiegato l'agente del giocatore, Andrea Luciani, al Mattino la mancata permanenza del Genoa in A potrebbe compromettere un riscatto che a Salerno nessuno sembra mettere in dubbio: "La Salernitana si è riservata una opzione di rinnovo - ha dichiarato il procuratore - Sono dati oggettivi anche stima ed interesse forti del club granata. Pawel stava facendo un campionato importante, si sentiva apprezzato dal tecnico e dalla tifoseria, insomma una specie di idillio. Adesso ci tiene a riprendere ed a terminare bene. E’ un giocatore di proprietà del Genoa, squadra impegnata a propria volta nella lotta salvezza".