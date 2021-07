ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Lo ha comunicato lui stesso con un post su. Il difensore svedese(fra il 2011 e il 2013), nel 2018, dopo un'esperienza al, era tornato all', club dove era cresciuto. Dopo l'Europeo appena concluso, in cui è stato convocato ma non è ,ai sceso in campo, il trentaseienne, a causa della lunga serie diche ne hanno condizionato le ultime stagioni, ha deciso di ritirarsi con un anno di anticipo rispetto alla durata del suo contratto.