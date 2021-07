L’Italia, battendo la Spagna ai calci di rigore, è in finale a Euro 2020. Una vera e propria impresa quella degli uomini di Mancini che in pochissimi avrebbero immaginato nel novembre 2017 all’indomani della disfatta contro la Svezia che negò l’accesso ai mondiali 2018 alla Nazionale. Per i betting analyst, ricorda agipronews, la vittoria di Euro 2020, all’epoca, valeva circa 14 volte la posta mentre la quota dell’Italia, ad inizio europeo, era scesa in quota fino a 8, ponendo gli azzurri tra i favoriti a vincere la competizione. Merito del percorso di avvicinamento alla manifestazione dalla truppa di Mancini, ma che pochi si sarebbero aspettati arrivasse fino in fondo: l’accoppiata finale con l’Inghilterra nell’ultimo atto della manifestazione, infatti, era in quota a 20. La semifinale con la Spagna, però, ha certificato la riuscita del progetto di rinascita del calcio italiano passato attraverso la lotteria dei calci di rigore per approdare alla finalissima di Wembley. Il risultato di 1 a 1 contro la squadra di Luis Enrique, ad esempio, era in quota a 6 con il parziale finale X/X offerto a 4,50 mentre la possibilità che l’Italia si qualificasse alla finale di Euro 2020 attraverso i tiri dagli undici metri valeva 9 volte la posta. Grande protagonista del match, poi, è stato Federico Chiesa; la rete che ha portato gli azzurri in vantaggio, conclude agipronews, valeva prima del match 4 volte la posta mentre il suo gol abbinato al risultato esatto di 1-1 era fissato in quota a 28.