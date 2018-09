Nel giro in cui Piatek e Defrel riportono Genoa e Sampdoria ai tempi mitici di Skuhravy e Vialli, proprio l'ex centravanti ceko torna a far parlare di sè sulle pagine dei giornali sportivi.



Nella mattinata di quest'oggi il Cuneo Calcio ha infatti comunicato attraverso il proprio sito internet di aver ingaggiato il vicecapocannoniere di Italia '90 affidandogli il ruolo di club manager della squadra iscritta al girone A della Lega Pro.



Questa la nota ufficiale diffusa dalla società piemontese: "Il Club Manager della società biancorossa sarà Tomáš Skuhravý, ex calciatore (attaccante) classe 1965. Al suo nome sono legati indelebili ricordi dei tifosi del Genoa, della nazionale cecoslovacca e più in generale di tutti gli sportivi e appassionati di calcio che ne hanno apprezzato la splendida carriera negli anni ’80 e ’90".



Skuhravy non è l'unica vecchia conoscenza rossoblù ad approdare a Cuneo. Nelle scorse settimane prima di lui erano infatti arrivati nella Provincia Granda anche il neoallenatore Cristiano Scazzola e il nuovo proprietario Roberto Lamanna, in passato rispettivamente centrocampista e consigliere d'amministrazione del Grifone ai tempi di Spinelli.