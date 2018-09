Gioia doppia in casa Genoa per Christian Kouamé.



L'attaccante ivoriano, subentrato nel secondo tempo della vittoriosa gara di ieri contro il Bologna, non solo è risultato determinante con i suoi guizzi per sfiancare la serrata difesa felsinea ma ha accompagnato l'importante successo del grifone con la nascita del suo primogenito, Michael John.



Una gioia speciale che il giocatore ha voluto condividere con un bel post sulla propria pagina Instagram: "Grande vittoria che arriva in un giorno importante della mia vita: vamos equipo”.