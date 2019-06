Rafinha é o novo reforço do Mengão! Seja bem-vindo! #CRF pic.twitter.com/8IhJPrALhn — Flamengo (@Flamengo) 10 giugno 2019

In scadenza di contratto col Bayern Monaco, il terzino brasiliano(classe 1985 ex Genoa e Schalke) torna in patria e firma per il Flamengo.