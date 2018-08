Tre brasiliani ex Inter in gol nel weekend. Gabriel Barbosa segna il 2-0 del Santos contro il Bahia, il 'Divino' Jonathan il 2-1 dell'Atletico Paranaense sul Gremio sempre in Brasile, mentre in Cina Eder sblocca il risultato su rigore in Jiangsu Suning-Guangzhou R&F 2-0.