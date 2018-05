Alessandro Altobelli, ex giocatore dell'Inter, è intervenuto a Radio Onda Libera: "Allegri è un fenomeno, è un allenatore forte e moderno che in 4 anni ha ottenuto tantissimo. E' grande gestore di uomini e sa affrontare al meglio i momenti difficili. Ha saputo togliere anche i titolari. Per lui viene prima la squadra e poi i singoli. La società è brava, riesce a fare sempre bene sul mercato. Il suo futuro? Ha un contratto. Marotta dice che lo vuole tenere, Allegri risponde che se non lo cacciano per lui non c'è motivo di cambiare stando in un grande club. Tutto fa pensare, insomma, che possa rimanere e proseguire".



NAPOLI - "Sarri ha fatto il Napoli, lo ha fatto giocare in modo moderno e spettacolare dando davvero molto fastidio alla Juve. L'unico piccolo errore è sulla gestione degli uomini, facendo giocare sempre gli stessi. Su questo dovrebbe guardare Allegri. Ancelotti possibile al Napoli? Perché no? Napoli è una piazza importante con una grande società che ha soldi e possibilità. Come può essere il Napoli senza Sarri? Ogni volta che qualcuno va via, ricordo con Maradona e altri, si parla di come potrebbe essere. La Juve fa scuola perché gli uomini passano e il club resta".