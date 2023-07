Pareggio per 0-0 tra l'Al-Nassr e il Paris Saint-Germain nell'amichevole a Osaka in Giappone. In campo dall'inizio i due ex nerazzurri Marcelo Brozovic da una parte e dall'altra Milan Skriniar, sostituito dopo un'ora di gioco. Cinque minuti più tardi è uscito anche il centrocampista croato, sempre sul risultato parziale di 0-0. L'Inter gioca giovedì con la squadra araba di Cristiano Ronaldo e martedì prossimo contro i campioni di Francia.