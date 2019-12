Benoit Cauet, ex centrocampista dell'Inter, ha parlato a Radio Sportiva della situazione attuale dei nerazzurri: "Il lavoro portato avanti da inizio stagione è stato straordinario da parte di Conte. Ha portato una mentalità tale che alla fine i risultati arrivano, i nerazzurri meritano di stare in testa alla classifica".



SU CONTE - "Conte chiede molto ai ragazzi, chiede di dare tutto. Ha il suo modo di fare, ti coinvolge come persona riuscendo a tirare fuori il massimo dai suoi giocatori. E' questa la maggiore abilità che deve avere un allenatore".



SU LAUTARO E LUKAKU - "Sta nascendo una coppia straordinaria. Le capacità di Martinez si erano già viste l'anno scorso, ma ora sta esplodendo a tutti i livelli. Insieme formano una coppia tra le migliori in Europa. La squadra gioca per loro".