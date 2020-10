Intervistato da Le Parisien, l'ex attaccante del PSG, Omar Da Fonseca, esprime la propria opinione su Mauro Icardi.



“Non capisco come una squadra del livello del PSG abbia potuto optare per un giocatore così, con specifiche doti da marcatore. Non ha dribbling, non ha gioco di testa, non copre il pallone, non è potente e non corre neanche veloce. Non raggiunge il voto 8 in nessuna caratteristica, è nella media ovunque. Certamente ha senso del gol, da vicino. Ma credo che il PSG debba avere un centravanti che brilla più di Icardi, come Lewandowski o Suarez. Per il PSG, voglio l’eccellenza”.