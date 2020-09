Sarà Frank de Boer il nuovo ct dei Paesi Bassi. L'annuncio arriva dal giornale olandese De Telegraaf, che rivela come l'ex allenatore dell'Inter sia il prescelto per raccogliere l'eredità di Ronald Koeman, ora alla guida del Barcellona. La federazione olandese (KNVB) e De Boer, si legge, hanno raggiunto un accordo che permetterà al tecnico di sedersi sulla panchina degli Oranje per l'Europeo del 2021 e fino a metà 2022, poi le parti valuteranno se continuare insieme fino ai Mondiali in Qatar previsti tra novembre e dicembre 2022.