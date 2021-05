Walter Mazzarri, ex allenatore di Torino, Inter, Napoli, Sampdoria e Reggina, tra le altre, parla a France Football del suo futuro: "Mi ha riempito di orgoglio l'interesse del Marsiglia, mi sono commosso quando ho sentito che molti fan volevano che venissi. Il Marsiglia è un club entusiasmante, andarci sarebbe stata una sfida affascinante. Mi piacciono questo tipo di club molto caldi, mi emoziona: è in quelle circostanze che do il massimo. Futuro? Posso andare ovunque: Italia, Francia, Germania, Spagna. Ho solo bisogno di un progetto stimolante e farlo mio".