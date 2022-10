L'attaccante brasiliano naturalizzato italiano del San Paolo, Eder Citadin Martins (classe 1986 ex Empoli, Sampdoria e Inter) ha dichiarato in un'intervista al sito di Gianluca Di Marzio: "Io e Miranda condividiamo lo spogliatoio da quasi 6 anni tra Inter, Jiangsu Suning e qui. Abbiamo un bel rapporto che va oltre il campo, tra di noi c'è una bella amicizia. Abbiamo 10 ragazzi che arrivano dal settore giovanile tra cui il terzino Welington, il centrocampista Nestor e il difensore Beraldo: sono forti e possono fare bene in Europa".



"Le voci di mercato su Salernitana e Sampdoria? Se ne parla sempre, ma penso che non ci fosse nulla di concreto da essere così vicini come si diceva. Il mio contratto scade a dicembre, poi vedremo. Sarebbe bello tornare e finire la carriera in Italia, ma devo decidere anche con la mia famiglia. Gli anni passano, quest’anno sono stato bene, non ho avuto problemi fisici e mi sono sempre allenato. Tornare è quello che ho sempre voluto, ma non c’è mai stata la situazione giusta: è un Paese che mi è rimasto nel cuore per le persone che ho conosciuto e per come ho vissuto, ogni volta che vedo giocare la Nazionale sono il primo tifoso e le auguro il meglio".