Samuel Eto'o, ex attaccante dell'Inter, parla a La Nacion degli ex compagni argentini in nerazzurro Zanetti, Milito, Cambiasso e Samuel: "Ho avuto la fortuna di giocare con diversi calciatori argentini nella mia carriera. Uno dei primi è stato Ibagaza a Maiorca. Per me, il Caño non ha avuto tutta la carriera che avrebbe potuto e meritato. Era un calciatore del Barcellona, ​​del Real Madrid o del Manchester United. Il giocatore argentino ha una particolarità: sono sempre tra i migliori al mondo e sono uomini veri".