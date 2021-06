In una lunga intervista concessa a La Nacion, l'ex nerazzurro, Samuel Eto'o, torna sul suo passato all'Inter.



"Chi non avrebbe voluto continuare a stare nel Barcellona? Ma la mia partenza mi ha dato l'opportunità di raggiungere un'altra famiglia, quella dell'Inter, con giocatori molto importanti e un allenatore unico, come José Mourinho, che mi ha permesso di vincere ancora".



All'Inter c'erano tanti calciatori argentini, qual è il loro tratto distintivo?

“Sono stato fortunato a giocare con diversi calciatori argentini nella mia carriera. Uno dei primi è stato il “Caño” (Ariel) Ibagaza a Maiorca. Per me, il "Caño" non ha avuto tutta la carriera che avrebbe potuto e meritato. Era un calciatore da Barcellona, ​ Real Madrid o Manchester United. Il giocatore argentino ha una particolarità: sono sempre tra i migliori al mondo e sono uomini veri".