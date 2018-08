Marko Livaja ha un caratterino particolare. Ieri sera l'attaccante croato ex Inter e Atalanta si è reso protagonista di un brutto gesto: al termine della partita tra il suo AEK Atene e gli ungheresi del MOL Vidi (1-1 con qualificazione dei greci ai gironi di Champions League) ha prima spinto Danko Lazovic e poi gli ha rifilato un calcio in pieno petto. Tutto sotto gli occhi dell'arbitro Marciniak, che lo ha espulso con un cartellino rosso diretto. Ora per Livaja si attende una pesante squalifica di almeno tre giornate in Europa da parte dell'Uefa.