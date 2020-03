, ex attaccante dell'attualmente al, ha scritto un lungo messaggio sul proprio profilo Twitter, rivolto ai propri seguaci, come invito a rispettare le regole per vincere un nemico comune, il coronavirus: "Viviamo in tempi difficili, tempi di infezioni, malattie, perdite, ma dobbiamo essere consapevoli, prenderci le cure necessarie per preservare il prossimo, i nostri bambini, gli anziani e le persone sensibili al virus. Ecco il nostro avviso, nella speranza di giorni migliori. L’unico modo per combattere è un movimento unico di prevenzione: salviamoci, restiamo a casa e proteggiamoci!".