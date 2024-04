Ex Inter, Gagliardini: scatta il rinnovo col Monza

40 minuti fa



In casa Monza è scattato il rinnovo automatico del contratto di Roberto Gagliardini. Arrivato nello scorso mercato estivo a parametro zero dall'Inter, il 30enne centrocampista italiano (classe 1994 ex Atalanta) ora è legato al club brianzolo anche per la prossima stagione fino a giugno 2025. Finora in questo campionato di Serie A ha segnato un gol (contro la Lazio) e servito due assist (contro la Salernitana) in 31 presenze per un totale di 2229 minuti giocati.