Intervistato da Sky Sports UK, l'ex allenatore dell'Inter, Roy Hodgson, annuncia il suo ritiro.



"Ho davvero apprezzato il mestiere di allenatore, ma il mondo di oggi è diventato molto esigente. Col Watford fu subito chiaro che sarebbe stato un impegno a breve termine fino alla fine della stagione. Sono rientrato dalla pensione per accettare il lavoro. Ora questo lavoro sfortunatamente sta finendo. Non penso di dover mettere ancora il mio nome in un’avventura in Premier League. Penso di essermi guadagnato il diritto di fare un passo indietro e godermi un po’ di tempo libero stando insieme a mia moglie e mio figlio".