Sistemato l'attacco con l'arrivo di Mateo Retegui, il Genoa prova adesso a concentrarsi sugli altri reparti del campo. A cominciare da quello arretrato.



Le conferme di Dragusin, Vogliacco e Bani, grandi protagonisti della bella cavalcata dalla B alla A della passata stagione, la speranza riposta nel neo-campione del mondo Under 20 Alan Matturro, e il rientro alla base del messicano Johan Vàsquez, non sembrano offrire opportune garanzie a mister Gilardino. Nei suoi colloqui con la dirigenza, il tecnico biellese ha più volte espresso il desiderio di ottenere un'ulteriore pedina difensiva. Possibilmente accogliendo un giocatore di spessore ed esperienza. Identikit che coincide alla perfezione con il profilo di Danilo D'Ambrosio, fresco svincolato dopo quasi dieci stagioni trascorse con l'Inter.



Il Genoa nei giorni scorsi ha già fatto pervenire una proposta di contratto al giocatore che prevede una permanenza di due anni all'ombra della Lanterna. D'Ambrosio, che a settembre compirà 35 anni, per il momento ha preso tempo, assicurando tuttavia di voler fornire una risposta alla dirigenza rossoblù entro la fine di luglio. Lunedì, o al massimo martedì, si saprà quindi se il corteggiamento del Grifone è andato a buon fine oppure se Ottolini e soci dovranno orientarsi verso altri profili.