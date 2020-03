Rodrigo Palacio proseguirà ancora un anno con la maglia del Bologna. Questa l'indiscrezione di mercato che riguarda l'ex attaccante dell'Inter e la società rossoblù, che ha già comunicato al calciatore la volontà di firmare il prima possibile il rinnovo per un altro anno. Una scelta che a questo punto spetta solo a Palacio, che in questo momento sta riflettendo sul futuro anche per via dell'emergenza sanitaria che sta mettendo in ginocchio diversi paesi del mondo. "Il trenza” sembra comunque essere vicino a un si. La fumata bianca potrebbe arrivare molto presto.