Dalle colonne del proprio sito, Gianluca Di Marzio ha rivelato un retroscena su Stevan Jovetic, oggi in forza al Monaco: "Jovetic è stato davvero vicino al ritorno in Italia nel mercato di gennaio. Pochi giorni fa ci ha pensato e provato la Fiorentina, un assalto che non si è concluso perché le scelte fatte sono state diverse. Ma il ritorno clamoroso di Jovetic a Firenze poteva essere realtà".