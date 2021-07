Maicon, ex difensore dell'Inter, oggi al club di San Marino Tre Penne, parla a Rtv San Marino: "Sono veramente contento, ricordare questi momenti della mia carriera è sempre bellissimo. Devo ringraziare sempre gli interisti e i tifosi italiani che nei miei confronti sono sempre stati carini. Qualcosa di bello abbiamo fatto nella vita, anche i miei figli sono felici perché il loro padre ha fatto qualcosa di buono in carriera. Mi emoziona tantissimo l'accoglienza dei tifosi. Continuo a giocare, da bambino amo questo sport; finché il mio corpo mi supporta continuerò a stare in campo. Quando inizierò a dare fastidio a compagni e allenatori allora starò a casa a vedere dal divano".