L'ex attaccante nerazzurro ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport:è cresciuto tanto, non abbastanza. Ha ancora enormi margini perché la sua forza è nella testa: ha idee chiare, ascolta, vuole imparare. Prima si arrabbiava troppo in campo, ora è migliorato anche in questo grazie a una mentalità da top player. Ha preso la strada giusta ormai. E seHa una caratteristica che hanno solo i grandi: si sa mettere al servizio degli altri, sa adattarsi al partner velocemente. Per questoperché ha caratteristiche uniche, diverse dagli altri. E per me può fare pure la prima punta: sa segnare, apre le difese, ti punta. È completo e può dare tanto all'Inter anche nelle notti europee".Oltre alla bravura e alla preparazione, ha quel tocco speciale e unico. La capacità di dare entusiasmo: si vede già come la tifoseria sia tutta ai suoi piedi., è il nostro modo di tenerci in contatto. Così adesso dopo ogni vittoria gli facciamo gli auguri in chat".: avrebbe potuto dare tanto. Ma si può sbagliare e resta un grande attaccante".Ci può stare che un giocatore come lui che tanto ha dato scelga di andare altrove, ma i tifosi sono delusi proprio per quelle dichiarazioni di fedeltà prima di andare via al Chelsea"., ma l'Inter per me è stata una scelta di vita. Ero al top, ero felice, ero a San Siro che sarà sempre casa"."Un talento argentino da tenere d'occhio? Difficile trovare un nuovo Lautaro, ma dico, ne sentiremo parlare".