Intervistato dal Secolo XIX, l'e attaccante dell'Inter, Diego Milito, non ha chiuso le porte a un suo possibile futuro in Italia da dirigente.



“Cosa potrei fare per dare una mano al Grifone? Sinceramente non mi piace candidarmi per nessun ruolo, sono cose che devono venire in modo naturale. Per ora non ho sentito nessuno, è la verità. Lasciamo che le cose succedano col tempo, se devono succedere, con tranquillità. Io sono e sarò sempre un tifoso genoano, sono grato al club, alla città e non dimentico che mi hanno dato l’opportunità di venire in Europa”.