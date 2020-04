Francesco Moriero, ex centrocampista dell'Inter, ha parlato a FcInter1908: "Moratti? E’ stato un papà. Una persona umile, garbata. Prima di ogni partita veniva in ritiro e ci caricava. Dopo quel discorso andavamo a dormire e volevamo vincere solo per lui. Ti conquistava, aveva l’Inter nel cuore. Solo prima dei derby non veniva a caricarci. Quelle sono partite che si preparano da sole anche a livello psicologico. Durante la settimana ci chiamava a casa per sapere come stavamo”.



SU RONALDO - “In questo momento ci sono tantissimi campioni in giro, ma lui era qualcosa di diverso. Aveva una potenza e un’agilità impressionanti. In Italia ci sono stati tantissimi campioni, ma penso che lui sia stato qualcosa di più. Puntava la porta in una maniera impressionante. A San Siro, quando lui prendeva palla c’era il silenzio assoluto, perché poteva inventare sempre qualcosa. In allenamento era strepitoso, faceva cose impressionanti. Si è detto tanto di lui, posso confermare che era tra i primi ad arrivare e tra gli ultimi ad andare via. Sapeva di essere fondamentale per noi".