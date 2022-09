A 40 anni e dopo aver terminato l'ennesima stagione da protagonista tra i professionisti, Rodrigo Palacio potrebbe ricominciare dai dilettanti. L'attaccante argentino ex di Inter, Genoa e Bologna, dopo la stagione in B con il Brescia è attualmente svincolato ma non sembra avere intenzione di appendere gli scarpini al chiodo.



Per El Trenza, vice campione del mondo nel 2014 in Brasile, si è aperta la possibilità di un approdo nel campionato d'Eccellenza ligure con la maglia dell'Imperia. A dieci anni di distanza dal suo addio alla Genova rossoblù, per la punta argentina si profila dunque un ritorno in quella Liguria che rappresentò la prima tappa della sua carriera in Europa.