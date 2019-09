Ivan Perisic torna a parlare del suo passato e di quando è stato a un passo dal trasferirsi al Manchester United. Intervistato da The Athletic, l'esterno croato svela anche una telefonata con Mourinho.



“Quanto siamo stati vicini? Tanto. E’ stato fantastico quando Mourinho mi ha chiamato, è difficile dire di no. Volevo davvero raggiungerlo e giocare allo United. Era uno dei miei sogni giocare in tutti i grandi campionati, ma non è successo. E’ difficile per me ma non voglio entrare nei dettagli. Ho scoperto le vere ragioni per cui non si è concretizzata l’operazione due anni dopo“.