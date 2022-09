Intervenuto ai canali ufficiali della Serie A, l'ex Inter, Andrea Pinamonti, adesso attaccante del Sassuolo, ha spiegato come per la sua crescita sia stata fondamentale l'esperienza ad Empoli.



"La stagione ad Empoli è stata fondamentale per me. Venivo da un anno in cui non avevo praticamente mai giocato con l'Inter e avevo bisogno di sentirmi importante in un gruppo. Quella scelta è stata la migliore mai fatta, mi ha permesso di mettermi in mostra e mi ha dato una spinta umorale. Ricorderò davvero per tanto tempo la doppietta col Napoli, riguardo ancora quei due gol prima di ogni partita e mi vengono i brividi. Mi danno una carica di cui ho bisogno".