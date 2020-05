Come riportato da Tuttosport, c'è già una richiesta per la prossima stagione sul fronte Andrea Pinamonti. L'attaccante non ha brillato con il suo Genoa ma adesso è entrato in scena il Torino del ds Davide Vagnati che lo voleva già alla Spal: la richiesta è pronta perché Pinamonti piace e può sia affiancare Belotti, sia farne da vice per la prossima stagione.