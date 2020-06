Intervistato da Fox Sports, l'ex attaccante dell'Inter, Alvaro Recoba, esprime la propria opinione sul calcio italiano e sul gap che nel tempo si è creato con Spagna e Inghilterra.



“Si credeva che l’Italia fosse il centro del mondo una volta, ma ora non lo è più, altri campionati sono cresciuti. Quindi i giocatori internazionali non rimangono più. In Italia forse manca un po’ di umiltà, penso che debbano porsi delle domande e capire cosa c’è che non va per far tornare ad essere il calcio italiano ciò che era. I campionati come quello inglese e quello spagnolo lo hanno superato, oggi preferisco guardare la Liga, anche se in Italia mi piace il gioco dell'Atalanta. Purtroppo non ci sono giocatori che possano regalare magia ed emozione in Italia. Se i club non sono finanziariamente forti, il Barcellona di turno o un altro club possono prendere Lautaro, perché la realtà è che il campionato spagnolo e quello inglese sono superiori a quello italiano”.