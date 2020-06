"Lautaro, vai al Barcellona senza esitare". L'ex fantasista dell'Inter Alvaro Recoba non ha dubbi e nel corso di un'intervista a La Oral Deportiva dà il suo personale consiglio a Lautaro Martinez, attaccante nerazzurro corteggiato dai blaugrana: "Ai miei tempi ho preferito giocare in Italia e non in Spagna - riporta FcInterNews.it -. Ma se me lo chiedessi oggi, consiglierei a Lautaro di non esitare ad andare a Barcellona. Perché il livello di Barça è al di sopra del resto del calcio mondiale".