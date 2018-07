Intervistato da Roma TV, Davide Santon parla della sua nuova avventura e spiega come il ruolo di terzino sia bello e allo stesso tempo di difficile interpretazione.



“Voglio tornare a far vedere quello che ho fatto in passato. E’ una nuova sfida, devo dimostrare. Roma è un sogno per me, è una squadra che punta ad arrivare in alto. Dobbiamo stare li sopra sperando di tornare a vincere se si può”.



IL RUOLO - “Non è facile la diagonale, molte volte mi chiedo perché ho deciso di fare il terzino. E’ un ruolo bello, puoi attaccare e difendere, se riesci a fare tutte e due le fasi è una cosa importante. Non è facile”