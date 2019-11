Poco spazio, troppa concorrenza e un muso che è sempre più lungo. Il momento di ​Xherdan Shaqiri a Liverpool non è dei migliori; in una recente intervista ha dichiarato di "essere insoddisfatto" per lo scarso minutaggio e, secondo​ Football Insider, lo svizzero avrebbe rivelato ad alcuni amici intimi di voler lasciare i Reds magari anche prima del termine della stagione. Nessun problema con Klopp ma l'agguerrita concorrenza con Mane e Salah sta facendo riflettere l'ex Inter.