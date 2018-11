Intervenuto alla Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista dell'Inter, Thiago Motta, parla del suo addio al calcio.



«Smettere di giocare è la cosa più difficile al mondo per un calciatore. Ma io sono stato fortunato, perché appena chiusa la carriera sono andato subito a Coverciano e poi ho iniziato ad allenare. Non ho avuto il tempo di pensare. Mi avevano avvertito tanti ex compagni: «Thiago il primo anno è un incubo. Non sai che fare, ti manca tutto». Ma io l’uscita di scena l’ho programmata prima. L’ultimo contratto l’ho firmato a metà tra calciatore e allenatore. E ho deciso di chiudere quando ero ancora al top, dopo una stagione da titolare. Un lento trascinarsi tra campo e panchina non faceva per me. Anche perché non credete a chi sostiene di voler fare un ultimo anno in squadra, studiando da allenatore. Se ti alleni, poi vuoi giocare. I calciatori, tutti i calciatori, pensano di essere ancora in grado di fare la differenza anche quando non la fanno più. Io nell’ultima stagione sono rimasto fuori solo tre volte: e mi sono incazzato tutte e tre... Un campione in declino è un problema per qualsiasi allenatore. Io ho chiuso prima».