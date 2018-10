昨日無事肺の手術を終えました。

プロになって10年間ほとんど休みなく突っ走ってきたので、こういうことがない限り自分は止まれなかったんだろうな。

まずはしっかり治療してまた元気な姿見せられるように頑張ります! — Yuto Nagatomo | 長友佑都 (@YutoNagatomo5) 28 ottobre 2018

Brutta disavventura per l'ex terzino dell'Inter, costretto a un intervento chirurgico al petto dopo il colpo ricevuto nella sfida di Champions League con lo Schalke 04. Ilcomunica: "Yuto Nagatomo, che era in cura presso il nostro Ospedale Liv Hospital con la diagnosi di pneumotorace a causa del colpo ricevuto, ha avuto un intervento chirurgico di toracoscopia a mezzogiorno, perfettamente riuscito. Il giocatore che si trova in buone condizioni dopo l'operazione, sarà dimesso come secondo programma tra 3-4 giorni".Nagatomo affida a Twitter il proprio pensiero: "Ho completato con successo il mio intervento chirurgico ai polmoni, lavorerò sodo per essere in grado di tornare al massimo".