Ex Inter, UFFICIALE: Ramon Diaz esonerato dal Vasco da Gama

15 minuti fa



Il Vasco da Gama ha esonerato Ramon Diaz. L'allenatore argentino perde la panchina dopo la sconfitta per 4-0 in casa contro il Criciuma. Al suo posto il club brasiliano ha promosso dalla formazione Under 20 il tecnico Rafael Paiva, che assume ad interim la guida della prima squadra, che ha 3 punti in classifica dopo le prime 4 giornate del campionato brasiliano, frutto di una vittoria al primo turno e di tre sconfitte consecutive.



Ramon Diaz da calciatore ha giocato anche in Italia, vestendo le maglie di Napoli, Avellino, Fiorentina e Inter, con cui ha vinto lo scudetto dei record nella stagione 1988/1989.