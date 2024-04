Vasco da Gama, bufera su Ramon Diaz: 'Il calcio è diverso, soprattutto quando a decidere è un VAR donna...'

Bufera insu. Dopo la sconfitta contro il Bragantino nella sfida della seconda giornata del campionato brasiliano, l'allenatore delha criticato la scelta di designare una donna come VAR nella partita precedente, vinta contro il Gremio. Questo il commento sessista dell'ex giocatore di Napoli, Avellino, Fiorentina e Inter, oggi 64 anni: "C'era un rigore e questa signora lo ha interpretato diversamente... Il calcio è diverso, soprattutto quando a decidere è un VAR donna. Mi sembra che sia piuttosto complicato, perché il calcio è dinamico".

- Diaz si è scusato con i giornalisti pochi minuti dopo e ha detto che la suaera stata interpretata male. "Quello che volevo dire è che una sola persona non può decidere, non può prendere una decisione così importante".Sui canali ufficiali, il Vasco da Gama si è rammaricato dei commenti del suo allenatore e ha ribadito "il suo impegno a rafforzare le misure educative necessarie in conformità con le sue determinazioni, valori e principi". "Ci scusiamo, così come il nostro allenatore".