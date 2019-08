Luego de 21 años tomé la decisión de poner fin a mi carrera como futbolista profesional. Se cierra una linda etapa llena de grandes recuerdos y emociones pero comenzará otra de nuevos desafíos.



Diegoannuncia il proprio ritiro dal calcio giocato. L'attaccante uruguaiano ex Atletico Madrid, Inter, Manchester United e Villarreal ha annunciato su Twitter: "Dopo 21 anni ho deciso di porre fine alla mia carriera di calciatore professionista. Un bellissimo palcoscenico si chiude pieno di grandi ricordi ed emozioni, ma inizierà un'altra nuova sfida. Grazie a tutti coloro che in un modo o nell'altro mi hanno accompagnato in questo cammino".