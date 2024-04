Ex Inter, Villas-Boas vince le elezioni per diventare presidente del Porto: cambia il futuro di Conceiçao!

24 minuti fa



Manca ancora il crisma dell'ufficialità, ma Andrè Villas-Boas ha vinto le elezioni per diventare presidente del Porto. L'ex allenatore di Academica, Porto, Chelsea, Tottenham, Zenit San Pietroburgo, Shanghai SIPG e Olympique Marsiglia è in vantaggio col 70% dei voti, vincendo in tutti i 44 seggi elettorali.

Prima di iniziare la sua carriera da primo allenatore, era nello staff di José Mourinho anche all'Inter.



CONCEICAO A RISCHIO - A questo punto può cambiare il futuro di un altro ex Inter: Sergio Conceiçao. Blindato nei giorni scorsi dal presidente uscente Pinto da Costa con un nuovo contratto quadriennale fino a giugno 2028, ora l'attuale allenatore rischia di dover lasciare il Porto al termine di questa stagione. Infatti il nuovo presidente Villas-Boas può esercitare una clausola per invalidare l'accordo e scegliere un nuovo tecnico per la prossima stagione.