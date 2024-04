Milan, UFFICIALE il rinnovo di Conceição con il Porto: sfuma un'altra pista per la panchina, tutti i dettagli

L'ufficializzazione del prolungamento del contratto in scadenza del tecnico portoghese, accostato anche al Milan negli scorsi giorni, è arrivata in questi minuti, due giorni prima delle elezioni presidenziali che si terranno sabato all'Estádio do Dragão. Come viene dichiarato dal comunicato rilasciato dai canali ufficiali del club portoghese,I rossoneri sono alla ricerca di un allenatore moderno per il post Pioli. Il profilo che il Milan gradirebbe, più o meno, è ormai noto: un allenatore che abbia dimestichezza coi giocatori giovani, che proponga un calcio offensivo, ma che abbia anche un minimo di appeal.: confermati i contatti esplorativi con l'ex Roma Paulo Fonseca, attualmente al Lille, e Julen Lopetegui, il Milan continua a seguire Thiago Motta (seppur abbia un principio d'accordo con la Juventus), oltre a considerare profili come Van Bommel.

. Come allenatore dei Dragoni, l'ex ala ha vinto tre campionati portoghesi, tre Coppe di Portogallo, una Coppa di Lega e tre Supercoppe.Da giocatore, Sérgio Conceição è arrivato all'FC Porto all'inizio degli anni '90 per unirsi alla squadra giovanile, seguito da periodi di prestito al Penafiel, al Leça e al Felgueiras prima di stabilirsi definitivamente nella prima squadra dei Dragoni e di essere protagonista di due stagioni eccezionali (1996/97 e 1997/98).

Dopo cinque anni e mezzo in Italia, torna al club del suo cuore a metà del 2003/2004 e arricchisce ulteriormente il suo palmarès come giocatore dell'FC Porto. In totale, ha vinto tre campionati portoghesi, una Coppa di Portogallo e una Supercoppa. Una volta diventato allenatore, ha diretto Olhanense, Académica, SC Braga, Vitória de Guimarães e Nantes (Francia) prima di assumere il ruolo di allenatore dei Dragons.