Medhi Benatia accoglie Mario Mandzukic all'Al Duhail. I due ex Juve giocheranno nella stessa squadra e l'ex difensore bianconero ha postato su Instagram una foto del loro primo allenamento assieme nel nuovo club: ​"Qui per vincere", ha scritto il marocchino che ha giocato (tra le altre squadre) anche per Bayern Monaco, Roma e Udinese.