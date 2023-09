, che ha trovato il gol della vittoria con il solito Bellingham al 94°, un quarto d'ora dopo l'uscita dal campo dell'ex juventino. Il quale oggi ha giocato la sua prima partita nel campionato tedesco, diventando il debuttante più anziano tra i giocatori di movimento all'età di 36 anni e 145 giorni dai tempi del tedesco Carsten Linke, in campo per la prima volta a 36 anni e 326 giorni nell'agosto del 2002 con l'Hannover.Il difensore italiano è stato sostituito a dieci minuti dal novantesimo insieme all'ex interista Gosens. La loro squadra resta ferma a quota 6 punti in classifica, frutto di 2 vittorie e 3 sconfitte nelle prime 5 giornate di campionato con 9 gol fatti e altrettanti subiti. Sabato prossimo Bonucci, Gosens e l'Union Berlino cercheranno di riscattarsi nella trasferta sul campo dell'Heidenheim neo-promosso in Bundesliga.