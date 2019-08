Mauro Camoranesi, ex giocatore della Juventus, ha incensato Mauro Icardi ai microfoni di Radio Bianconera: ''Icardi mi piace molto, è uno dei 7-8 attaccanti di livello mondiale. Secondo me non si farà. Bisogna capire se Dybala possa fare al caso di Conte per le sue caratteristiche''.